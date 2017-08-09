В Роскомнадзор стали чаще жаловаться на незаконный контент в интернете

Пользователи стали чаще обращаться в Роскомнадзор с жалобами на распространение противоправной информации в интернете. Всего в первом полугодии специалисты ведомства получили более 118 000 таких жалоб, говорится в сообщении Роскомнадзора. В настоящее время решается вопрос о включении 51 500 ссылок в реестр запрещенной информации.

Так, пользователи сообщали о призывах к суициду и информации о способах самоубийств, за полгода в ведомство поступило более 19 000 жалоб, что на 285% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Также в Роскомнадзор сообщали о пропаганде наркотиков (более 39 000 жалоб, на 17% больше, чем за 6 месяцев прошлого года), незаконном распространении азартных онлайн-игр (более 38 000 жалоб, рост на 230%) и детской порнографии (более 21 000 жалоб, рост на 75%).