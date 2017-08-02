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Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Роскомнадзор потерял счет блогерам

Роскомнадзор больше не ведет реестр блогеров

Для слежки за блогерами оказался не нужен отдельный список

Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров, сообщила служба у себя на сайте. Статья закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», регулирующая деятельность блогеров в рунете, утратила силу, объяснил Роскомнадзор. Депутаты внесли соответствующую поправку в июле.

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