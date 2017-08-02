Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Роскомнадзор потерял счет блогерам
Роскомнадзор больше не ведет реестр блогеров
Для слежки за блогерами оказался не нужен отдельный список
- Екатерина Брызгалова
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Часть блогеров регистрировалась в реестре самостоятельно, других выявлял Роскомнадзор
А. Махонин / Ведомости
Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров, сообщила служба у себя на сайте. Статья закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», регулирующая деятельность блогеров в рунете, утратила силу, объяснил Роскомнадзор. Депутаты внесли соответствующую поправку в июле.
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