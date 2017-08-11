Минкомсвязи: операторы связи будут оперативно оповещать абонентов о чрезвычайных ситуациях

Минкомсвязи России подготовило проект постановления правительства «Об утверждении положения об использовании сетей связи для целей оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, документ определяет порядок информирования граждан России о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Он устанавливает порядок обеспечения операторами связи передачи пользователям сигналов оповещения или экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения, или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Граждане России также должны будут получать оповещения о правилах поведения и необходимости проведения мероприятий по защите при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Проект предусматривает, что операторы подвижной радиотелефонной связи, местной телефонной связи и операторы связи, оказывающие телематические услуги связи, должны начать оповещение своих абонентов о чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера в течение 60 минут после получения от органа, уполномоченного МЧС России, соответствующей заявки.

Оповещение происходит по смс, с помощью автоматического дозвона и передачи речевой информации или на специально созданной странице официального сайта оператора связи в интернете.