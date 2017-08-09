Приморье обратилось в Кремль за финансовой помощью

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к президенту России Владимиру Путину «с просьбой оказать федеральную поддержку в восстановлении инфраструктуры, в том числе дорожной, и в выплатах компенсаций за потерянное имущество населению», сообщается на сайте администрации региона. Путин обращение поддержал, отмечается в сообщении. Конкретные параметры запрашиваемой помощи не указываются.

Накануне Миклушевский докладывал президенту о спасательной операции на шахте «Мир» и ситуации с паводком в регионе. Фрагмент стенограммы опубликован на официальном сайте Кремля.

С 7 августа в Приморье действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за паводков, вызванных сильными ливнями, пострадало 5 муниципалитетов - Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ. В зону подтопления попало 34 населенных пункта с населением 13 355 человек. Повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3528 детей.