Тяжелый российский беспилотник получит новый двигатель от Су-57

Тяжелый российский беспилотник, разработка которого ведется в России, получит перспективный двигатель от истребителя пятого поколения Су-57, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. «Данный двигатель будет устанавливаться на новые авиационные комплексы, в том числе и на тяжелый ударный беспилотник», - сказал собеседник агентства.

Сейчас опытные образцы Су-57 летают с двигателями первого этапа - АЛ-41Ф1. Совершенно новый двигатель второго этапа с повышенными параметрами и увеличенной до 11 т бесфорсажной тягой пока носит индекс «Изделие 30». Летные испытания перспективного двигателя начнутся в конце 2017 г. Первый наземный пуск «Изделия 30» состоялся 21 ноября 2016 г., сообщала пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Его разработку ведет «ОКБ им. А. Люльки», а запуск двигателя-демонстратора был проведен на Лыткаринском машиностроительном заводе.

В настоящее время у России нет собственного тяжелого беспилотника. По данным компании «Кронштадт» (ведущий российский разработчик БЛА большой продолжительности полета, входит в АФК «Система»), беспилотные аппараты дешевле в эксплуатации, чем пилотируемые: так, операционные расходы для американского ударного БЛА Reaper в 5 раз ниже, чем для новейшего истребителя F-35, а для высотного разведывательного БЛА Global Hawk – вдвое ниже, чем для самолета-разведчика U-2.

В пятницу, 11 августа, стало известно, что истребитель пятого поколения Т-50, созданный по программе ПАК-ФА, получил индекс Су-57.