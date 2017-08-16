Рогозин: К фирмам-прокладкам уходило до 25% сметы на строительство «Восточного»

До четверти денег, выделенных на строительство космодрома «Восточный», уходило к фирмам-прокладкам, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Как сообщает ТАСС, он сказал это телеканалу «Россия 24». 16 августа он посетил «Восточный» и провел совещание по развитию космодрома. Руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что Минобороны обещало определить генподрядчика второй очереди космодрома до 16 сентября

«Проблема ведь Спецстроя была в том, что там были некие такие "прокладки". Когда на каждой "прокладке" оставалось от 8% до 25% сметы стоимости объекта - это, я считаю, преступление», - сказал Рогозин. Он заверил, что виновные «сейчас будут отвечать перед следователями». По его мнению, «если иметь дело напрямую с теми, кто имеют строительные мощности и профессиональных подготовленных специалистов, то вопросов быть не должно».

Космодром «Восточный» строится с 2010 г. Он находится рядом с поселком Углегорск в Амурской области и должен стать первым российским космодромом гражданского предназначения.

В марте 2016 г. было принято решение снять со Спецстроя статус единственного генподрядчика строительства. Рогозин тогда обещал, что генподрядчик всех работ второго этапа стройки - в 2016-2025 гг. - будет определен исключительно по конкурсу. Второй этап строительства предполагает создание стартового комплекса «Ангара» для обеспечения пилотируемых программ.

По данным Следственного комитета, «Дальспецстрой» (при Спецстрое России) не обеспечивал достаточных производственных мощностей для соблюдения темпов работ, своевременно не отчитывался о ходе и результатах своей деятельности, полученные в качестве аванса денежные средства расходовал неэффективно, «вследствие чего по состоянию на март 2015 г. исполнил менее 1% от всего объема работ на сумму не более 30 млн руб.».