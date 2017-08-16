Минкомсвязи хочет смягчить дополнительные требования к отечественному ПО для госзаказчиков

Минкомсвязи намерено смягчить дополнительные требования к российскому офисному программному обеспечению, предназначенному для установки госзаказчикам. «Планируем изменить характер этих дополнительных требований – перевести их из разряда обязательных в рекомендательные», - рассказал директор департамента развития высоких технологий Минкомсвязи Салават Мигранов.

Представители госорганов отметили, что нарекания вызывают избыточность требований и обязательность совместимости офисных приложений с операционными системами (в том числе серверными) Microsoft.

Мигранов добавил, что разработка и утверждение этих требований к российскому офисному ПО были неявными и незаметными как для регулятора, так и для отрасли.

Сам документ определяет, какие типы программного обеспечения относятся к офисному ПО, какие задачи оно должно решать, а также какими функциональными характеристиками должно обладать. К числу последних относится требование о работе таких приложений (для автоматизированных рабочих мест) под управлением не менее двух операционных систем, включенных в реестр российского ПО, и ОС Microsoft Windows (версии 7 и выше), а в случае с офисными приложениями для мобильных устройств - под управлением ОС Android и iOS.