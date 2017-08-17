Неонацистский сайт The Daily Stormer заблокирован в России

Неонацистский сайт The Daily Stormer заблокировали в России по требованию Роскомнадзора, сообщается на сайте ведомства.

«Сайт The Daily Stormer пропагандирует неонацисткую идеологию, возбуждает расовую, национальную и иные виды социальной розни. В связи с этим Роскомнадзор обратился к регистратору доменных имен Ru-center с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о прекращении делегирования доменного имени указанного сайта в национальной доменной зоне.ru», – говорится в сообщении.

Домен неонацистского сайта находился на сервисе GoDaddy. 13 августа основатель сайта написал статью о погибшей во время беспорядков в американском Шарлотсвилле женщине. В этой статье неонацист Эндрю Энглин назвал ее «жирной бездетной шлюхой» и «обузой для общества». Тогда сервис приказал перенести домен на другой адрес, и администраторы The Daily Stormer перенесли его в доменную зону ru.