Lenovo зафиксировала чистый убыток впервые за шесть кварталов

Китайская Lenovo Group Ltd., один из крупнейших мировых производителей персональных компьютеров, зафиксировала квартальный убыток впервые за шесть кварталов на фоне продолжающегося повышения цен на чипы памяти.

Чистый убыток компании в первом финквартале года (апрель-июнь) составил $72 млн по сравнению с чистой прибылью в $173 млн за аналогичный период прошлого года. Квартальная выручка Lenovo снизилась до $10,01 млрд с $10,06 млрд годом ранее.

Главный исполнительный директор компании Ян Юаньцин заявил, что продолжающийся рост цен на чипы памяти негативно сказывается на рентабельности всех основных направлений бизнеса Lenovo. «Мы никогда не видели такой ситуации в прошлом, — сказал он. — Цены на многие комплектующие, например микросхемы памяти, растут пару кварталов подряд или даже более года. Это оказывает серьезное влияние на рентабельность отрасли».

Ян Юаньцин отметил, что компании сложно перекладывать расходы, связанные с ростом цен на комплектующие, на покупателей, поскольку со многими из крупных клиентов Lenovo связана долгосрочными контрактами.