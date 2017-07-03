Популярность китайских смартфонов в России растет

На них приходится уже четверть российского рынка умных телефонов

Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Китайцы очаровали россиян

В кризис качество китайских смартфонов в сочетании с доступными ценами стало важным преимуществом Сергей Савостьянов / ТАСС

В первом полугодии 2017 г. россияне приобрели около 3 млн смартфонов пяти наиболее популярных китайских брендов, свидетельствуют данные «М.видео». К крупнейшим китайским маркам сеть относит Lenovo, Huawei/Honor, Xiaomi, Meizu и ZTE. Вместе их смартфоны заняли 2-е место (24% рынка) на российском рынке смартфонов по количеству проданных штук. Больше продажи только у корейского Samsung.