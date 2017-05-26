Выручка Lenovo снижается во всех основных сегментах

Компания переходит на новую стратегию, чтобы лучше конкурировать

Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Lenovo теряет доходы

Lenovo впервые за четыре года уступила лидерство на глобальном рынке персональных компьютеров Lenovo

Вчера китайская Lenovo отчиталась о результатах завершившегося в конце марта финансового года. По его итогам выручка корпорации составила $43 млрд, что на 4,2% меньше итога прошлого года.