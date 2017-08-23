Илон Маск впервые показал прототип скафандра для NASA

Илон Маск, основатель компании SpaceX - производителя ракеты-носителя Falcon 9, впервые опубликовал фото разработанного ею по контракту с NASA перспективного космического скафандра.

«Первое фото космического скафандра SpaceX. Скоро выйдут другие фото. Замечу, что это реальный прототип, а не макет. Он уже испытан двойным атмосферным давлением в вакууме. Было очень сложно совместить эстетику и функциональность. По отдельности это легко», - написал Маск в своем Instagram.

Два года назад в сессии «вопрос-ответ» на Reddit Маск заявил, что его космический скафандр «должен и выглядеть как продукт 21 века, и хорошо работать». На минувшей неделе Маск сообщил, что новый скафандр уже проходит испытания на приводнение в океане.

На фото грудной части футуристического черно-белого полетного скафандра SpaceX видно, что он целиком лишен характерных для всех других скафандров трубок, молний и проводов. Строение шейного отдела позволяет предположить, что скафандр - прогрессивного жесткого типа.