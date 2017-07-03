Космический корабль Илона Маска стал многоразовым

В Тихом океане успешно приводнилась капсула космического корабля Dragon, уже побывавшая до этого в космосе SpaceX

Сегодня компания SpaceX миллиардера Илона Маска прошла еще один важный этап в создании истинно многоразовой космической системы, успешно приводнив в Тихом океане капсулу космического корабля Dragon, уже побывавшую до этого в космосе.

Приводнение прошло в 8.14 EDT (15.14 мск), сообщает TechCrunch. «Штатное приводнение Dragon подтверждено. Завершен первый повторный полет частного космического корабля к Международной космической станции (МКС) и от нее», - говорится в Twitter SpaceX. Впервые этот корабль запустили в сентябре 2014 г. Сегодня утром он отделился от МКС, совершил маневр схода с орбиты и приводнился на парашютах, сбросив приборный отсек.

Повторно использованный «грузовик» Dragon пробыл в космосе месяц - SpaceX запустила его к МКС 3 июня на собственном носителе Falcon 9 с уже отработанной многоразовой первой ступенью. Успех миссии - это еще один шаг на пути к многократному использованию космических кораблей для транспортировки астронавтов, что позволит существенно снизить цену доставки на орбиту людей и грузов.

30 марта этого года SpaceX Маска впервые в истории произвела повторный запуск ракеты-носителя. Первая ступень этой Falcon 9 с девятью двигателями уже использовалась в апреле 2016 г. для доставки груза на Международную космическую станцию. После этого она вернулась и приземлилась на специальную платформу в Атлантическом океане. Подготовка возвращенной ракеты-носителя к новому старту заняла четыре месяца. В дальнейшем SpaceX планирует сократить этот срок до нескольких дней.

Сейчас минимальная стоимость запуска Falcon 9 с полезной нагрузкой (вывод до 5,5 т на геопереходную орбиту) составляет $62 млн. Запуск с использованием возвращенной первой ступени будет стоить на 30% дешевле, или около $40 млн, говорил Маск. Это уже существенно дешевле запуска отечественного «Протона» (порядка $65 млн).