YotaPhone третьего поколения представили в Китае

Yota Devices представила смартфон YotaPhone третьего поколения с двумя экранами, говорится в сообщение «Ростеха» (владеет блокпакетом Yota Devices).

Презентация состоялась в Пекине: телефон начнут продавать в Китае, затем он появится в других странах, в том числе в России - в конце 2017 г. В Азии новый смартфон получил название YOTA3, в России и на других рынках компания планирует использовать бренд YotaPhone 3.

Компания рассчитывает продать более 1 млн устройств в первый год продаж, сделав рынок Китая основой для международной экспансии, заявил CEO Baoli Yota Фрэнк Чен (Baoli - акционер компании, владеет 30% акций). Продажи смартфона стартуют в сентябре: 5 сентября откроется предзаказ на премиальную версию YOTA3 на JD.com, а c 18 сентября будут доступны для покупки все модификации смартфона, затем YOTA3 поступит в продажу в розницу. Установленная в Китае цена - 4000 юаней за базовую версию (порядка 35 000 руб.).

Новый смартфон имеет две модификации - с памятью 64 и 128 ГБ, также выпущена премиальная версия смартфона. Чипсет - шестая серия Qualcomm Snapdragon, операционная система - новейшая Android 7 (Nougat). Предусмотрено использование двух SIM-карт, передний экран - светодиодный Samsung Super AMOLED с разрешением 1080 x 1920 и диагональю 5,5 дюйма, задний - энергонезависимый черно-белый E-link 720 x 1280 диагональю 5,2 дюйма. Оперативная память - 4 Гб, емкость аккумулятора увеличена до 3300 мАч. «Несмотря на более емкую батарею, YOTA3 тоньше Galaxy S8+ и легче, чем Apple iPhone 7+», - отмечает компания.

«Новая версия телефона адресована активной, молодой и в первую очередь читающей аудитории, поэтому YOTA3 имеет сразу несколько предустановленных приложений для чтения электронных книг и тщательно отобранную библиотеку классической и современной литературы», - отмечает корпорация.

Первый YotaPhone вышел на рынок в 2013 г. В 2016 г. в состав акционеров Yota Devices вошла китайская группа China Baoli Technologies Holdings Limited, которая купила 30% акций компании. 34,9% в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (активами фонда управляет Marsfield). «Ростех» владеет 25,1% акций, еще 10% Yota Devices принадлежит бывшему менеджменту компании.