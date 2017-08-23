Пользователи Facebook испытывают проблемы с доступом к социальной сети

Перебои в работе социальной сети Facebook наблюдаются в среду в странах Западной Европы, в Японии и России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector («Даундетектор»), отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

«Перебои в работе Facebook появились с 09.44 утра», - говорится в сообщении. По информации сервиса, сбой затронул пользователей из Великобритании, Нидерландов, Италии, Польши и ряда других стран. На территории России проблемы со входом в социальную сеть испытывают пользователи из Москвы, в Японии больше всего сбоев наблюдается в Токио.

Газета Independent отмечает, что технические проблемы проявляются как в веб-версии Facebook, так и в мобильном приложении.