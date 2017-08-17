Взломаны аккаунты HBO в Twitter и Facebook

После нескольких взломов и кражи контента телекомпании HBO хакеры взломали ее аккаунты в Facebook и Twitter. Как сообщает ВВС, ответственность за взлом взяла на себя группа OurMine. В аккаунтах HBO она разместила сообщения о том, что тестирует системы защиты компании, и предложила с ней связаться. Вскоре после этого некоторые посты в аккаунтах компании исчезли.

HBO оперативно не ответила на запрос ВВС о комментарии.

OurMine специализируется на взломе аккаунтов в Twitter, отмечает ВВС. В прошлом году хакеры группы взяли на себя ответственность за взлом микроблога Netflix, со-основателя Wikipedia Джимми Уэйлза, руководителя Facebook Марка Цукерберга и гендиректора Google Сундара Пичаи.

Ранее на этой неделе хакеры украли шестую серию седьмого сезона сериала HBO «Игра престолов» и слили ее в интернет за неделю до официальной премьеры. Torrent freak указывал, что украденная серия выложена в высоком качестве и, судя по отметкам в видео, пираты украли ее в испанском подразделении HBO. До этого до премьеры в сеть попадала четвертая серия сезона. Также недавно хакеры взломали системы HBO и украли 1,5 террабайта данных, включая сведения по нескольким новым проектам и сценарии невышедших эпизодов «Игры престолов». Часть этих сценариев пираты позднее опубликовали в сети.

Представители HBO публично всегда подчеркивают, что считают такой высокий уровень пиратства «Игры престолов» комплиментом для проекта.