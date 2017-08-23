Советник президента прокомментировал решение Михалкова уйти из Фонда кино

Советник президента России, председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой считает эмоциональным и ничем не мотивированным решение Никиты Михалкова выйти из попечительского совета Фонд кино.

«Мне кажется, это спонтанное, эмоциональное решение, видимо, оно как-то зрело у Никиты Сергеевича, но самое печальное, что оно ничем не мотивировано и не оправдано, потому что никакого влияния на решение попечительского совета одна Наталья Александровна [Тимакова] не оказывала и не оказывает», — приводит «РИА Новости» слова Толстого.

Советник президента подчеркнул, что не было ситуаций, когда мнение Михалкова не было услышано, потому что режиссер не принимал участия в заседаниях совета. «Я как раз горжусь тем, что Фонд кино — действительно одна из самых открытых организаций, все прозрачно и дискутируемо», — сказал Толстой. Он отметил, что Михалков должен направить заявление о выходе из попечительского совета фонда в правительство, так как оно принимает решение о составе совета.