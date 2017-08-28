Фонд кино подал новый иск на 10 млн рублей к кинокомпании Enjoy Movies

Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск к кинокомпании Enjoy Movies (ООО «Энджой мувиз») на сумму более 10 млн руб. по договору от 2015 г. Причина для иска в материалах суда не указана, сообщает агентство «Москва». В начале июля Фонд кино подал к этой же компании иск на 50,8 млн руб., исполнительный директор фонда Антон Малышев объяснял, что иск касается средств, выделенных Enjoy Movies на производство фильма «Защитники». Компания тогда не смогла вовремя вернуть эти деньги фонду, так как ее счета были в апреле заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС).

Новый иск связан не с производством фильмов, сказал агентству «Москва» источник, близкий к Enjoy Movies. «Такая сумма слишком мала для производства фильма. Скорее всего средства были выделены на рекламу или девелопмент проектов кинокомпании. С фильмами «Защитники», «Голоса любви» и «Мафия», на которые были выделены средства Фондом кино в 2015 г., этот иск не связан», – подчеркнул собеседник агентства. От официальных комментариев в кинокомпании отказались. Получить оперативный комментарий Фонда кино не удалось.

ФНС ранее по итогам проверки доначислила Enjoy Movies 71 млн руб. налога на прибыль (с учетом пени и штрафов). Компания в марте 2017 г. оспорила это решение в суде, но налоговая списала часть спорных средств со счетов компании. В конце июня Арбитражный суд Москвы встал на сторону Enjoy Movies и признал, что налог был доначислен неправильно и ФНС должна вернуть списанные средства. Из-за блокировки счетов компания предупредила контрагентов, что может объявить себя банкротом. Заявление в суд компания подала в начале августа, суд оставил его без движения из-за формальных претензий.

22 августа гендиректор Enjoy Movies Ангелина Павличенко рассказала «Ведомостям», что компания отозвала из суда заявление о собственном банкротстве. По ее словам, компании удалось договориться с основными кредиторами о реструктуризации долгов. Сумму долга и порядок реструктуризации она сообщить отказалась.