«Мегафон» подтвердил интерес к бизнесу «Связного»

«Мегафон» сообщил, что изучает возможность сделки со «Связным» как один из вариантов развития «Евросети». Такой сценарий возможен после того, как оператор консолидирует 100% акций «Евросети».

«В ожидании успешного закрытия сделки, которое состоится только при соблюдении предварительных условий, "Мегафон" подтверждает, что рассматривает альтернативные варианты развития "Евросети" и возможные сделки с некоторыми участниками рынка, включая мультибрендовую мобильную розничную сеть "Связной", – говорится в сообщении оператора. "Мегафон" пообещал сделать заявление "в отношении будущего "Евросети" в соответствующее время».

Ранее о том, что «Связной» готовится к слиянию с «Евросетью», заявил владелец компании Solvers Олег Малис на встрече с менеджерами «Связного». Об этом разговоре «Ведомостям» сообщили один из участников встречи и человек, слышавший о ней от нескольких участников. Малис подтвердил «Ведомостям» факт встречи с сотрудниками, но комментировать детали не стал.