ФАС возбудила дело в отношении Google и «Домашних денег»

Московское управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело в отношении ООО «Гугл» и ООО «Домашние деньги» из-за нарушения законодательства о рекламе при распространении контекстной рекламы в Google.

«ООО "СМСФИНАНС", правообладатель товарного знака "смсфинанс", подало жалобу в Московское УФАС России после появления в системе Google контекстной рекламы, которая содержит слова "Smsfinance Ru — domadengi.ru‎". Изложенные в заявлении обстоятельства подлежат рассмотрению на предмет наличия признаков нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе в действиях рекламодателя», — говорится в сообщении УФАС.

Дело назначено к рассмотрению на 14 сентября 2017 г.