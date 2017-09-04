Facebook потребовал забрать свой домен у российской платежной системы

Корпорация Facebook Inc. потребовала у российского акционерного общества ЦФТ (Центр финансовых технологий – головная структура платежной системы «Золотая корона») безвозмездно отдать принадлежащий тому домен facebook.ru, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо американской компании от 28 августа.

Как следует из текста письма, Facebook Inc. стало известно, что домен принадлежит ЗАО ЦФТ, поскольку с домена facebook.ru идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы «Золотая корона».

В письме отмечается, что Facebook Inc. является владельцем одноименной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях. Использование воспроизводящего соответствующий товарный знак доменного имени facebook.ru компания называет неприемлемым и требует передать ей спорный домен до 30 сентября, сообщив до 6 сентября о результате рассмотрения претензии.

В пресс-службе ЦФТ, сообщили, что домен приобретен в 2005 г., а Facebook появился в РФ в 2008 г. «За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало», – отметили там, добавив, что письмо Facebook Inc. «находится на проработке у юристов».

Пресс-служба Facebook Inc., которая отвечает за коммуникации корпорации с прессой в России, отказалась от комментариев.