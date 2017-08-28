У основателя Facebook Цукерберга родилась вторая девочка

Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг сегодня сообщил о рождении второй дочери - Августы. За неполный час с момента публикации это сообщение набрало почти 400 000 лайков, 8000 перепостов и 25 комментариев.

«Дорогая Августа, добро пожаловать в этот мир! Твоя мама и я с нетерпением ждем, кем ты станешь, - написал Цукерберг в созданной им соцсети, обращаясь к новорожденной дочери. - Детство - волшебное время. Оно дается только раз, так что не волнуйся слишком сильно о будущем. Для этого у тебя есть мы, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы мир стал лучше - для тебя и всего твоего поколения».

«Ну, как назовем ребенка, дорогая? Ээээ... а какой у нас сейчас месяц?» - этот комментарий к посту Цукерберга по состоянию на 20.20 мск набрал максимальное количество лайков.

Цукерберг говорил, что после рождения дочери возьмет два месяца декретного отпуска, один месяц сразу, а второй — в декабре. Руководство Facebook предоставляет работникам четыре месяца отпуска по уходу за ребенком. Марк Цукерберг и Присцилла Чан поженились в 2012 г., в декабре 2015 г. они впервые стали родителями. Первую дочь пары зовут Максима.