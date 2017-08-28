Facebook ежедневно закрывает порядка 1 млн аккаунтов

Социальная сеть Facebook каждый день блокирует около 1 млн аккаунтов пользователей в рамках борьбы со спамом, мошенничеством и разжиганием ненависти. Об этом CNBC рассказал начальник службы безопасности Facebook Алекс Стамос. Однако соцсети не удается обнаружить все «угрозы»: в Facebook зачастую удаляются сообщения и видео, которые не нарушают политику компании, уточнил Стамос.

«Когда вы имеете дело с миллионами и миллионами взаимодействий, вы не можете создать правила и применять их без ошибок», – добавил он.

Ранее соцсеть критиковали, что ее правила по удалению контента произвольны и что пользователи не понимают, будет ли их сообщение удалено или нет. Также компанию критиковали и за недостаточный контроль над распространением экстремистской информации в соцсети.