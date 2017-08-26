Пользователи сообщили о сбое в Facebook и Instagram

Некоторые пользователи сообщают о сбое в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом они пишут в Twitter. На проблемы жалуются пользователи из разных стран, сообщений о сбое в России нет.

Информацию подтверждают и некоторые издания, пишущие про технологии. Так, Mashable указывает, что впервые о сбое стало известно утром в субботу по местному времени (16.00 мск). Сотрудники издания не смогли зайти в Facebook.

Отмечается, что сбой произошел и в работе мобильных версий соцсетей. Пользователям показывается сообщение о недоступности соцсети из-за проблемы на сайте.