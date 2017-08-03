Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Instagram удачно скопировал Snapchat
Instagram удачно скопировал Snapchat
Благодаря исчезающим фотографиям аудитория соцсети снова быстро растет
- Елизавета Серьгина,
- Ксения Болецкая
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Stories появились на Instagram спустя три года после запуска Snapchat
Richard W. Rodriguez/AP
Россия вошла в топ-5 стран, которые больше всего любят функцию Instagram Stories, сообщила соцсеть. Чаще всего пользуются этой функцией пользователи Instagram из США, далее следуют Бразилия, Индонезия и Турция.
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