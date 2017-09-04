Роскомнадзор заблокирует ролик блогеров про Олега Тинькова

Роскомнадзор заблокирует опубликованный на YouTube-канале Nemagia ролик про «Тинькофф банк» и его основателя Олега Тинькова. Суд также запретил авторам – блогерам из Кемерова Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину – распространять ролик. Об этом говорится в определении суда, копию которого опубликовал Роскомнадзор в Twitter.

Роскомнадзор внесет адрес ролика в реестр запрещённых сайтов, после чего направит в Google (владеет YouTube) уведомление о решении суда, уточнил в разговоре с Tjournal представитель ведомства Вадим Ампелонский.

24 августа стало известно, что Тинькофф банк подал иск о защите деловой репутации к кемеровским блогерам. Представитель банка уточнил, что те, кто поливает грязью «Тинькофф банк», поливают грязью 6 млн его клиентов и 15 000 сотрудников по всей России. «А мы не любим, когда недобросовестные блогеры поливают грязью компанию, сотрудников, ее основателя и его семью и наших клиентов», – подчеркнул он.