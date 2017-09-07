Путин заявил о готовности России вместе с США исследовать космос

Россия рассматривает возможность изучения космоса, в частности Марса, совместно с США, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2017.

«Мы будем исследовать дальний космос, осуществлять пилотируемые полеты. В том числе планируем это делать с Соединенными Штатами. Во всяком случае, если всякие умники из различных американских структур не помешают», – сказал Путин.

Путин пообещал, что в ближайшие несколько лет Восточный станет первым крупномасштабным гражданским российским космодромом.

Первый и пока единственный запуск ракеты, основной нагрузкой которой стал научный спутник МГУ «Михайло Ломоносов», состоялся в присутствии Владимира Путина в апреле 2016 г. В объявленном «Роскосмосом» плане запусков на осень этого года значится старт с Восточного 29 ноября ракеты «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Метеор-М». Гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров в июне заявлял, что в декабре с космодрома будет запущена еще одна ракета, а в 2018 г. состоится до пяти пусков, в том числе по контракту с корпорацией OneWeb, создающей группировку низкоорбитальных спутников для системы глобального доступа в интернет.