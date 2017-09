WSJ сообщила о возможной задержке в поставках нового iPhone8

Старт продаж новых моделей iPhone8, намеченный на 12 сентября, может сопровождаться дефицитом или задержками в поставках, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Это связано со сбоем в поставке деталей, приведшим к отставанию производственного графика примерно на месяц. Ранее The Financial Times сообщала,что презентация новой модели смартфона в его 10-летний юбилей может быть перенесена на октябрь.

Подрядчик Apple - Foxconn Technology Group – вынужден наращивать производственные мощности на заводе в китайском Чжэнчжоу. Компания предлагает бонусы сотрудникам, помогающим рекрутировать новую рабочую силу. Акции Apple упали на 0,6%, отмечает Market Watch. Apple и Foxconn не комментируют ситуацию.

«Никогда не бывает недостатка в болтовне о предполагаемых производственных сбоях Apple, но они кажутся способными на то, чтобы раздавать десятки миллионов iPhone каждый квартал», - приводит Reuters мнение аналитика BTIG Уолтера Пекика.

Новая версия смартфона, будет оснащена OLED-дисплеем из органических светодиодов с более высоким разрешением и улучшенной технологией сенсорного экрана, а также беспроводной зарядкой. iPhone8 будет стоить от $1000.