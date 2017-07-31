Apple может отложить презентацию нового iPhone

Из-за перебоев с поставками деталей ее могут перенести на октябрь, пишет FT

Из-за проблем производства нового iPhone и нехватки некоторых ключевых компонентов, таких как дисплеи OLED, презентация смартфона может быть перенесена на октябрь Marcio Jose Sanchez / AP

Аналитики Уолл-стрит приготовились к переносу презентации нового iPhone компании Apple из-за задержек с поставками деталей и производственных проблем, пишет Financial Times.

Инвесторы ждут, что к 10-летию iPhone Apple выпустит особенную модель. Ожидается, что компания проведет самый радикальный редизайн, который когда-либо был у iPhone: новая модель будет оснащена дисплеем из органических светодиодов (OLED), вытянутым от края до края корпуса, беспроводной зарядкой, двойной камерой. Предполагаемая цена – $1000, аппарат может стать самым дорогим за всю историю этого смартфона.

Новые iPhone традиционно поступают в продажу в сентябре. Таким образом, они вносят вклад в выручку Apple за четвертый финансовый квартал. Однако из-за проблем производства нового iPhone и нехватки некоторых ключевых компонентов, таких как дисплеи OLED, презентацию смартфона могут перенести на октябрь, отмечает газета.

В связи с этим аналитики Уолл-стрит понизили прогнозы на квартал, заканчивающийся в сентябре, пишет FT: продажи миллионов новых смартфонов, которые принесли бы компании миллиардные доходы, будут учтены уже в новом финансовом году.

«Мы ожидаем, что флагманское устройство будет доступно в ограниченном количестве и будут высокие ограничения по объемам поставок в течение декабрьского квартала», – отметил аналитик CFRA Анджело Зино, ссылаясь на «известные проблемы с компонентами».

Аналитики RBC Capital Markets считают, что 5,5 млн новых iPhone, которые могли бы быть проданы в последние дни сентября, теперь могут быть учтены в декабрьском или даже мартовском квартале, что «создает риски» для ожиданий Уолл-стрит относительно прибыли и выручки в нынешнем квартале. По данным RBC, из-за задержек в поставках дисплеев OLED первоначальные поставки флагманского смартфона начнутся не раньше октября, а масштабные поставки – в ноябре-декабре.

В то же время некоторые аналитики полагают, что перенос презентации может в итоге оказаться полезным для котировок Apple за счет увеличения продаж в новом году, когда эффект от выпуска сентябрьского продукта обычно начинает ослабевать. Так, Morgan Stanley ожидает лучших результатов компании в 2018 финансовом году.

Главный конкурент Apple, южнокорейский Samsung, 23 августа презентует новый флагманский смартфон Note 8.

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