В московском магазине появился прототип iPhone 8

Представители магазина сообщили журналисту «Ведомостей», что прототип доставлен в Москву с завода Foxconn Елизавета Серьгина / Ведомости

В московском магазине iСases появились прототипы iPhone 8. Внешне они соответствуют описанию гаджета, которое ранее публиковали американские медиа и блогеры.

Вверху корпуса – фронтальная камера, динамик и два сенсора. Кнопки домой у устройства нет. Наличие сенсоров может свидетельствовать о том, что в новой модели будет функция распознавания лица, – Techcrunch пишет, что она заменит привычную для пользователей систему идентификации по отпечатку пальца – Touch ID. Такое предположение относительно новой модели недавно делал YouTube-блогер Маркес Браунли, который продемонстрировал прототип iPhone 8 в одном из своих видео.

Представители магазина сообщили журналисту «Ведомостей», что прототип доставлен в Москву с завода Foxconn: такие прототипы, говорят они, выпускаются для производителей кейсов. Сотрудники двух крупных ритейлеров утверждают, что до официальной презентации Apple никогда не распространяет прототипы среди кого бы то ни было. Производителям кейсов, как правило, выдаются размеры устройств.

Традиционно Apple не комментирует дизайн своих устройств до официальной презентации в мире. Она состоится 12 сентября.

Прототип, скорее всего, является муляжом, изготовленным на одном из китайских заводов, рассказывает аналитик Mobile Search Group Эльдар Муртазин. Обычно, говорит он, эти муляжи делают на основе данных, которые получают производители кейсов.

Представитель Apple не стал комментировать, насколько прототипы похожи на оригинал.