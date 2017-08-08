Появилось новое изображение iPhone 8

Устройство будет распознавать владельца не по отпечатку пальца, а по лицу

The Verge пишет, что внешне модель похожа на смартфоны LG G6 и Samsung Galaxy S8 twitter.com/evleaks

Американский блогер и журналист Эван Бласс опубликовал у себя в твиттере фотографию, на которой предположительно изображена новая модель iPhone 8.

Подтвердились слухи о минималистичном дизайне: кнопка домой отсутствует, у модели достаточно широкий экран. The Fortune сообщает, что у новой модели будет новый Oled-дисплей с высоким уровнем четкости.

The Verge пишет, что внешне модель похожа на смартфоны LG G6 и Samsung Galaxy S8.

Вверху корпуса – фронтальная камера, динамик и два сенсора. Наличие сенсоров может свидетельствовать о том, что в новой модели будет функция распознавания лица – Techcrunch пишет, что она, возможно, заменит привычную для пользователей систему идентификации по отпечатку пальца – Touch ID. Такое предположение относительно новой модели недавно делала YouTube-блогер Маркес Браунли, который продемонстрировал прототип iPhone 8 в одном из своих видео.

twitter.com/evleaks

Накануне у Apple появился собственный аккаунт в Instagram – он набрал 2000 читателей за первые 40 минут существования.

Ранее Financial Times сообщала, что презентация нового iPhone может быть отложена из-за задержек с поставками деталей и производственных проблем. Новый iPhone должен традиционно появиться в магазинах в сентябре. Однако презентацию смартфона могут перенести на октябрь, отмечает газета.

Стоимость нового смартфона от Apple пока неизвестна, однако ожидается, что предполагаемая цена будет $1000. Таким образом, аппарат может стать самым дорогим за всю историю. Цена на новые модели iPhone в России, по словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, традиционно выше, чем в США, на 30–40%, поэтому она может составить $1300–1400, предполагает эксперт.

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