Twitter тестирует увеличение лимита символов в сообщении

Соцсеть TwItter проведет эксперимент по увеличению максимальной длины сообщения со 140 до 280 символов. Об этом в ее блоге сообщила менеджер Ализа Роузен. В эксперименте примет участие ограниченная группа пользователей.

Исследования компании показали, что 9% всех англоязычных твитов занимают максимально допустимые 140 символов, тогда как на японском таковых только 0,4%. Это связано с тем, что японские, китайские и корейские иероглифы несут в себе примерно вдвое больше информации, чем символы латиницы. Эксперимент не затронет японский, китайский и корейский языки.