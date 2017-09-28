Apple советует детям, близнецам, братьям и сестрам не использовать Face ID

В руководстве по безопасности, опубликованном в 27 сентября, Apple рекомендует детям в возрасте до 13 лет не использовать Face ID. В компании заявили, что это связано с тем, что «их черты лица могут не развиться полностью». Об этом пишет The Guardian.

В компании также предупредили о возможных сбоях в работе Face ID для близнецов, братьев и сестер. Во всех этих ситуациях компания рекомендует использовать просто пароль.

Американская корпорация представила 12 сентября iPhone X. Это первый в истории Apple iPhone, у которого нет кнопки Home на фронтальной панели, а следовательно, и функции идентификации пользователя по отпечатку пальца Touch ID. Ее заменит новая технология Face ID, основанная на распознавании лиц. По словам представителей Apple, такая технология блокировки iPhone в 20 раз надежнее, чем по отпечатку пальца. Face ID, как утверждают в компании, невозможно обмануть с помощью фотографии или маски.