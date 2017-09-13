На презентации iPhone X не сработала функция распознавания лица в одном из смартфонов

Функция распознавания лица, заложенная в новом iPhone X, не сработала на презентации 12 сентября, пишет The Verge. Смартфон демонстрировал вице-президент Apple Крейг Федериги. Ему не удалось разблокировать устройство при помощи Face ID, программа потребовала ввода цифрового пин-кода. В итоге возможности распознавания лица он продемонстрировал на другом смартфоне.

Этот эпизод не является показателем работы новых устройств и не говорит о наличии системной ошибки. Ввода цифрового пин-кода потребовала бы функция распознавания отпечатков пальцев после перезагрузки смартфона или нескольких часов покоя устройства. Таково предусмотренное разработчиками требование безопасности, отмечает издание.