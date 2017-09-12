Что думают о новых iPhone эксперты и ритейлеры

Тим Кук показывает новый iPhone экспертам Marcio Jose Sanchez / AP

Сергей Тихнов, представитель «Связного»:

Если посмотреть на результаты продаж iPhone в «Связном» и на рынке в целом, то можно сделать вывод, что высокая цена не отталкивает массовую аудиторию. По итогам семи месяцев 2017 г. россияне купили на 26% больше смартфонов дороже 40 000 руб. по сравнению с прошлым годом. У покупателей iPhone высокая приверженность к бренду. Мы ожидаем, что новинки традиционно вызовут ажиотаж в «Связном» и на рынке в целом.

Продажи флагманских устройств в России растут - этому способствуют широкие возможности потребительского кредитования, в том числе и развитие программ рассрочки. В «Связном» дополнительным фактором, которые повлияет на продажи новинок, станет наличие возможности получения скидки по программе trade-in.

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group:

Скорее всего, в России будут в основном покупать модификацию iPhone X c памятью 256 Гб за 91 990 руб. Это имиджевый аппарат с правильной для такого сегмента ценой, и определенную аудиторию он, безусловно, привлечет. но для массового рынка, это конечно, дорого. В iPhone X есть целый ряд новшеств для пользователей смартфонов Apple — но в целом все эти решения в том или ином виде уже применялись конкурентами.

Дмитрий Содлодовников, представитель МТС:

Предзаказ на новые iPhone МТС начнет в ближайшее время. Интерес к дополненной реальности со стороны пользователей растет, и оператор готов к увеличению трафика такого контента.

Валерия Андреева, представитель «М.видео»:

Покупатели уже проявляют интерес к новым устройствам. Стимулом для их продаж могут стать программа trade-in и, возможно, рассрочки. Iphone X появится на рынке в высокий предновогодний сезон, а это дополнительно подстегнет продажи.