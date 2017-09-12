iPhone X - это первый в истории Apple iPhone, у которого нет кнопки Home
Marcio Jose Sanchez / AP
Apple представила три новых модели iPhone - iPhone 8, iPhone 8 Plus и юбилейную версию смартфона - iPhone X. Все три модели оснащены беспроводными зарядками.
IPhone 8 и iPhone 8 Plus внешне похожи на предыдущую модификацию, но имеют улучшенный процессор и камеру. Размер экрана у 8 — 4,7 дюйма, а у 8 — 5,5 дюйма. Доступны объемы памяти — 64 Гб и 256 Гб. Цены на iPhone 8 начинаются от $699, на iPhone 8 Plus — от $799.
iPhone X - это первый в истории Apple iPhone, у которого нет кнопки Home на фронтальной панели, а следовательно, и функции идентификации пользователя по отпечатку пальца Touch ID. Ее заменит новая технология Face ID, основанная на распознавании лиц. По словам представителей Apple, такая технология блокировки iPhone в 20 раз надежнее, чем по отпечатку пальца. У iPhone X - самый широкий среди всех iPhone дисплей: его диагональ составит 5,8 дюйма (у предыдущих iPhone она не превышала 5,5 дюйма).
Также Х - первый смартфон Apple с OLED-дисплеем улучшенной контрастности и разрешения. Аппарат получил сдвоенную камеру с разрешением 12 Мп. Среди новшеств, которые также присутствуют в новом iPhone, - трехмерные анимированные иконки-эмодзи, беспроводное зарядное устройство. В продаже iPhone X появится 3 ноября 2017 г.
Цены на устройство будут начинаться от $999 - за iPhone с памятью 64 Гб.
На сайте Apple уже появились ориентировочные цены на базовые модели в России.
IPhone 8 с памятью 64 Гб будет стоить 56 990 руб., с памятью 256 Гб — 68 990 руб. Модель 8 Plus с объемом память 64 Гб обойдется в 64 990 руб., 256 Гб — 76 990 руб. iPhone X с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 руб., а с памятью 256 Гб — 91 990 руб.
В России Apple занимает второе место по продажам смартфонов в штуках, свидетельствуют данные одного из ритейлеров: на iPhone пришлось 13% продаж смартфонов в России (у лидера рынка, Samsung, эта доля составляет 25,3%). В деньгах Apple занимает первое место с долей рынка 31,6%.
По данным IDC, во II квартале 2017 г. Apple занимала 2-е место в мире по поставкам смартфонов — она заняла 12% этого рынка в штуках. На 1-м и 3-м местах – Samsung (23,3%) и Huawei (11,3%).
Цена на iPhone 7 в США после презентации нового iPhone снизится. Будет ли снижаться стоимость предыдущей модификации в России, ритейлеры пока не сообщают.
Marcio Jose Sanchez / AP
Тим Кук начал презентацию новинок с Apple watch. Дисплей на часах - это антенна. Она совместима с сетями LTE и UMTS, sim-карта электронная. Теперь вы можете оставить iPhone, а сами отправиться на пробежку, заявил Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple
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Журналисты WSJ отметили, что если в прошлом году ролик об Apple Watch был сосредоточен на фитнесе, то теперь в нем говорится о многообразии пользователей
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Marcio Jose Sanchez / AP
Новинка Apple TV – разрешение 4K с расширением динамического диапазона (HDR)
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Еще одна новинка, которую все ждали – аниэмоджи (анимированные эмодзи)
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Apple
Филл Шиллер, старший вице-президент Apple показал новый iPhone8. По его словам, у нового iPhone новый, исключительный процессор - A11 Bionic, 6 ядер. «Самый мощный мобильный процессор в отрасли. По сути, это означает, что ваш новый iPhone будет работать быстро. Очень быстро. Быстрее, чем все предыдущие модели».
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Две модификации – 64 и 256 ГБ, экран 4,7» и 5,5». Стоимость $699 и $799. В продаже в США новинки появятся с 19 сентября
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У iPhone 8 аппаратная функция дополнительной адаптивной подсветки лица на портрете - Portrait Lighting
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Двойная камера новинки – 12 мегапикселей с улучшенной чувствительностью. У iPhone два объектива: максимальная диафрагма 1,8 и 2,8 с оптической стабилизацией
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iPhone 8 способен снимать и воспроизводить видео 4К, 60 кадров в секунду с программно-аппаратной оптимизацией. Спортивный режим - Full HD на 240 кадрах в секунду
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Marcio Jose Sanchez / AP
У iPhone X (произносится «Айфон тен») – самый широкий среди всех iPhone дисплей: его диагональ составит 5,8 дюймов (у предыдущих iPhone она не превышала 5,5 дюймов). Также Х - первый смартфон Apple с OLED-дисплеем улучшенной контрастности и разрешения. Аппарат получил сдвоенную камеру с разрешением 12 Мп. Эта модель без кнопки
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В продаже iPhone X появится 3 ноября 2017 г. Цены на устройство будут начинаться от $999 - за iPhone с памятью 64 Гб. На сайте Apple уже появились ориентировочные цены на базовые модели в России. IPhone 8 с памятью 64 Гб будет стоить 56 990 руб., с памятью 256 Гб — 68990 руб. Модель 8 Plus с объемом память 64 Гб обойдется в 64 990 руб., 256 Гб — 76 990 руб. iPhone X с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 руб., а с памятью 256 Гб — 91 990 руб.
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Стандарт, при помощи которого будет заряжаться новый смартфон – Qi (произносится как «чи»). Беспроводные зарядки этого стандарта есть во многих магазинах и ресторанах США
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Apple
Чтобы разблокировать новый iPhone, будет достаточно в него посмотреть. Apple представил новую технологию идентификации - Face ID. Она работает даже в темноте. Обещано, что нейросеть Face ID узнает пользователя и в очках, и в шапке, и под гримом, и с бородой. Правда, первая попытка Крейга Федериги (старший вице президент по разработке ПО) разблокировать iPhone X с помощью лица не удалась
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Marcio Jose Sanchez / AP
В начале и конце презентации Тим Кук вспоминал Стива Джобса. По его словам, Джобс гордился бы командой. В конце шоу Кук попросил команду разработчиков встать
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Justin Sullivan / Getty Images
Презентация новинок Apple прошла в только что открывшемся концертном зале имени Стива Джобса. Он находится в новом кампусе компании – Apple Park в Купертино (Калифорния)