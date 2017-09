Новый iPhone может оказаться самым дорогим за всю свою историю

Старт продаж iPhone 8 может сопровождаться дефицитом или задержками в поставках, сообщает WSJ со ссылкой на свои источники. Это связано со сбоем в поставке деталей, приведшим к отставанию производственного графика примерно на месяц Leonhard Foeger / REUTERS

Новый флагманcкий смартфон Apple под условным названием iPhone 8 может оказаться самым дорогим аппаратом за всю 10-летнюю историю выпуска производителем таких устройств — в США он будет стоить $1000. Об этом сообщила британская The Telegraph. Цена на аппарат с памятью 64 Гб составит $999, 256 Гб - $1099, 512 Гб - $1199, уточняет британский интернет-ресурс The Inquirer, ссылаясь на запись осведомленного пользователя Twitter. Такие же данные о ценах на iPhone 8 - в материалах компании - партнера нескольких производителей электроники (в том числе и Apple), c которыми ознакомились «Ведомости».

Представитель Apple отказался от комментариев. Ожидается, что презентация нового устройства пройдет 12 сентября. В то же время старт продаж iPhone 8 может сопровождаться дефицитом или задержками в поставках, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Это связано со сбоем в поставке деталей, приведшим к отставанию производственного графика примерно на месяц. Ранее The Financial Times сообщала,что презентация новой модели смартфона в его 10-летний юбилей может быть перенесена на октябрь.

Недавно YouTube-блогер Маркес Браунли продемонстрировал прототип iPhone 8 в одном из своих видео. Судя по нему, главным отличием iPhone 8 от всех предыдущих смартфонов Apple будет отсутствие кнопки Home (на ней, в частности, расположен датчик идентификации пользователя по отпечатку пальца Touch ID). Отсутствует кнопка и на завезенных в Россию муляжах iPhone 8, с которыми ранее ознакомились «Ведомости». Как писал ранее TechCrunch, ее может заменить система распознавания лица владельца iPhone.

Представители российских ритейлеров, опрошенные «Ведомостями», затруднились сказать, когда iPhone 8 появится в российской рознице и сколько будет стоить. Россия традиционно во второй волне стран, в которых начинаются продажи новых iPhone, напоминает сотрудник одной из розничных сетей. Продажи iPhone 7 в 2016 г. начались в России 23 сентября, чуть больше чем через две недели после мировой премьеры, для предшественника iPhone 6s задержка составила чуть менее месяца, утверждает он.

Цены на iPhone в России до 40% выше, чем в США, ранее рассказывал «Ведомостям» гендиректор Telecomdaily Денис Кусков. Выборочное сравнение цен в российскоми американском магазинах производителя подтверждает это. По курсу ЦБ на завтра $1 стоит 57 руб. Получается, что в России iPhone с памятью 64 Гб мог бы стоить чуть менее 80 000 руб., с 256 Гб - 87 770 руб., с 512 Гб - примерно 95 700 руб., посчитал Кусков. Сейчас идет разговор о 84 000 руб., 94 000 руб. и 104 000 руб. — правда, к моменту старта продаж в России они еще могут снизиться, утверждает источник, близкий к другой компании - партнеру производителей электроники.

По данным другого партнера производителей электроники, в России Apple занимает второе место по продажам смартфонов в штуках: на iPhone пришлось 13% продаж смартфонов в России (у лидера рынка Samsung эта доля составляет 25,3%). В деньгах Apple занимает первое место с долей рынка 31,6%.

Выход любой новинки от Apple в России сопровождается ажиотажем и в этом году исключения не будет, уверен представитель «Связного» Сергей Тихонов. В этом году спрос может дополнительно подстегнуть недавно запущенный Apple trade-in, в котором участвует и «Связной», считает он. Обменяв по программе старый iPhone, новинки от Apple можно будет приобрести cо скидкой в несколько десятков тысяч рублей от полной цены, говорит Тихонов. Выход новинок подстегнет рынок смартфонов в России - по итогам 2017 г. их продажи в штуках увеличатся не менее чем на 10%, прогнозирует Тихонов.

100 000 руб. - это все-таки очень дорого: массового покупателя, не относящегося к фанатам Apple, она может отпугнуть, считает Кусков. По мнению Кускова, новые аппараты могут оказаться слишком дорогими для того, чтобы их покупали даже в рассрочку. Но с другой стороны, после выхода новой модели скорее всего подешевеют старые и в целом продажи iPhone не пострадают, говорит он.

В середине 2017 г. в кредит покупалось около 40% смартфонов, годом ранее их доля составляла около 26%, рассказывал ранее «Ведомостям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В кредит продается около 70% аппаратов дороже 30 000 руб. – годом ранее их доля была вдвое ниже. Во II квартале 2017 г. в рознице МТС в кредит было продано 44% смартфонов Apple (годом ранее этот показатель составлял 11%), говорил в августе 2017 г. представитель оператора Дмитрий Солодовников.

