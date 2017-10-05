В Минкультуры решили отказаться от увеличения стоимости прокатного удостоверения

В Министерстве культуры решили отказаться от идеи увеличения стоимости прокатных удостоверений для иностранных фильмов до 5 млн руб. в пользу процентных отчислений. Об этом министр культуры России Владимир Мединский заявил в интервью «Газете.ру».

Он заявил, что такая стоимость прокатного удостоверения помешает выходу в прокат малобюджетного авторского кино.

«Я считаю, что это правильный принцип - сделать так, чтобы за счет западного, голливудского кино финансировался отечественный кинематограф. Формы могут быть разные. Например, во Франции и Польше существует не разовый взнос, а процент от сборов», – сказал министр. Мединский отметил, что французская модель «более справедливая», и напомнил, что во Франции процент от сборов «довольно высокий, около 12%». Министр добавил, что размер процента «можно обсуждать». Ранее на сайте государственных актов появился проект, подготовленный Министерством культуры, согласно которому прокатчики, которые не выплатят в государственный Фонд кино 5 млн руб. за показ хотя бы одного фильма в российских кинотеатрах, могут лишиться права прокатывать в нашей стране все другие картины.

В настоящее время за прокатное удостоверение платят только 3500 руб. Если проект примут, помимо прокатного удостоверения прокатчикам потребуется внести единовременный фиксированный сбор в 5 млн руб. за один фильм. Российским фильмам этот платеж полностью компенсируют из того же Фонда кино. То есть фактически это платеж только за выход в России зарубежного кино.