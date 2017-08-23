Мединский настаивает на сборах за выход фильмов в прокат
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Министерство культуры на следующей неделе внесет в правительство законопроект о сборах в 5 млн руб. за выход фильма в российских кинотеатрах, заявил министр культуры Владимир Мединский.
Сейчас прокатчики платят только 3500 руб. за прокатное удостоверение, никаких дополнительных сборов для выхода в кинотеатрах нет. Если проект будет принят, помимо прокатного удостоверения прокатчикам потребуется внести единовременный фиксированный сбор в 5 млн руб.
Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова сказала, что будет комментировать инициативу после того, как проект поступит в правительство.
Почем «входной билет»
Об инициативе Минкультуры по увеличению стоимости «входного билета» стало известно в этом январе. Тогда она вызвала массу претензий со стороны прокатчиков, продюсеров и режиссеров. В том числе потому, что из проката в результате исчезнет иностранное качественное авторское кино, которое никогда много не собирает в российском прокате, говорили прокатчики.
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