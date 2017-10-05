Foxconn построит завод по выпуску дисплеев в Висконсине

Тайваньский производитель электроники Foxconn Technology Group сообщил, что выбрал Висконсин для строительства завода по выпуску дисплеев и экранов в США. Как сообщает Fox News, предприятие стоимостью $10 млрд будет построено в городе Маунт-Плезент. Ранее компания сообщала, что собирается перенести производство техники в США из-за дороговизны ее перевозки из Азии.

Администрация города и округа Расин подписали опционы на выкуп у владельцев 90% территории, необходимой для строительства завода и обустройство его кампуса. Местные чиновники не исключают принудительного выселения тех, кто откажется покинуть свой участок, отмечает Fox. Также представители властей города и округ сообщили, что предложили Foxconn вложить $764 млн в развитие проекта. Строительство начнется в 2018 г.