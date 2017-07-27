Генеральный директор Apple Тим Кук пообещал Дональду Трампу построить три завода в США

Перенос производства из Азии может привести к повышению цен на устройства

Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Apple обещала вернуться

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Появление сразу трех новых заводов у Apple стало бы беспрецедентным событием в истории этой компании John Minchillo / AP

Об обещании Тима Кука Дональд Трамп сообщил в интервью. Он не уточнил, шла ли речь в беседе о сроках и месте строительства. Главной темой разговора была реформа корпоративных налогов и развитие инвестиций. Представители Apple отказались комментировать это заявление.