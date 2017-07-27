Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Apple обещала вернуться
Генеральный директор Apple Тим Кук пообещал Дональду Трампу построить три завода в США
Перенос производства из Азии может привести к повышению цен на устройства
- Трипп Микл,
- Питер Николас
- / The Wall Street Journal
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Появление сразу трех новых заводов у Apple стало бы беспрецедентным событием в истории этой компании
John Minchillo / AP
Об обещании Тима Кука Дональд Трамп сообщил в интервью. Он не уточнил, шла ли речь в беседе о сроках и месте строительства. Главной темой разговора была реформа корпоративных налогов и развитие инвестиций. Представители Apple отказались комментировать это заявление.
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