Персональные технологии
Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Apple обещала вернуться

Генеральный директор Apple Тим Кук пообещал Дональду Трампу построить три завода в США

Перенос производства из Азии может привести к повышению цен на устройства

Об обещании Тима Кука Дональд Трамп сообщил в интервью. Он не уточнил, шла ли речь в беседе о сроках и месте строительства. Главной темой разговора была реформа корпоративных налогов и развитие инвестиций. Представители Apple отказались комментировать это заявление.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике