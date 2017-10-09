Андрей Малахов будет вести шоу «Стена» на телеканале «Россия 1»

Телеведущий Андрей Малахов будет вести игровое шоу «Стена» на телеканале «Россия 1». Первый выпуск шоу зрители смогут посмотреть по телевизору 22 октября, рассказали в пресс-службе телеканала.

Малахов будет задавать участникам шоу вопросы из различных областей знаний, «а сколько денег им принесет правильный ответ, «решает» Стена», уточнили в пресс-службе.

Каждый правильный ответ участника будет приносить в копилку команды от 100 руб. до 5 млн руб., а общий призовой фонд может доходить до 60 млн руб.