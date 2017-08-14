«РИА Новости»: команда «Пусть говорят» может перейти на «Россию 1»

Команда «Пусть говорят», ушедшая с Первого канала, может перейти в ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1», передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, решается вопрос и вокруг ситуации с Андреем Малаховым. Не исключено, что он может занять место ведущего «Прямого эфира» Бориса Корчевникова.

В понедельник, 14 августа, программа «Пусть говорят» впервые вышла в эфир Первого канала без Малахова. Она была посвящена карьере телеведущего, а также сообщениям СМИ о его вероятном уходе из шоу. Выпуск вел Дмитрий Борисов. Сам Малахов не принимал участия в съемках.

Ранее в СМИ появилась информация, что Малахов в ближайшее время покинет проект. В качестве претендентов на его место назывались Борисов, ведущий новостей на Первом канале, телеведущий Дмитрий Шепелев и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Одной из причин ухода Малахова СМИ называли декретный отпуск. 14 августа Малахов подтвердил, что они с супругой Натальей Шкулевой ждут ребенка.