Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск

Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск. Он разместил заявление на сайте StarHit, главным редактором которого является.

Он отметил, что пока не знает, пойдет ли по стопам «гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в декретный отпуск аж на три года» или будет «действовать по укороченному варианту, как принц Уильям с Криштиану Роналду».

В последние недели появилась информация, что Малахов может покинуть «Первый канал». Версии назывались разные - в частности, что он отправится в «декретный отпуск».

В понедельник первый в сезоне выпуск «Пусть говорят» без Малахова вышел на Дальний Восток и позднее будет показан в Москве. Его вел Дмитрий Борисов, ведущий новостей «Первого канала».