Малахов объяснил причину перехода с «Первого канала» на «Россию 1»

Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что переходит с «Первого канала» на «Россию 1», и сообщил, что будет там вести программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», заниматься субботним шоу и другими проектами. Он рассказал это в прощальном письме к сотрудникам «Первого» в своем журнале Starhit. «Cмею надеяться, вы знаете истинные причины моего неожиданного трансфера на «Россию 1», – отметил он. Гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста он поблагодарил за совместную работу и переданный опыт. К посланию приложен промо-ролик нового проекта телеведущего – «Прямой эфир».

В интервью журналу Woman's day Малахов рассказал, что перед 45-м днем рождения у него случился «кризис жанра абсолютно во всем», он захотел самостоятельности и перестать быть человеком-солдатом, исполняющим приказы. Дополнительно к решению уйти его подтолкнул перевод съемок «Пусть говорят» из привычной студии в телецентре «Останкино». Он отметил, что на «Первом канале» «капля за каплей выжигали то», что ему было дорого и к чему он был душевно привязан. Он отметил, что, несмотря на кризис, довел сезон до конца, а об уходе с канала он предупредил за два месяца. В интервью «Коммерсанту» он уточнил, что продюсера Наталью Никонову он предупредил об уходе за месяц «Почтой России», а Эрнсту написал письмо в начале отпуска.

По его словам, так совпало, что в этот период он получил приглашение перейти на телеканал «Россия» и стать продюсером собственной программы, т. е. самостоятельно принимать решения, «что делать, как вести и какие темы освещать».

Сообщения о том, что Малахов ушел из-за конфликта с продюсером Натальей Никоновой, которая недавно вернулась на «Первый канал» из ВГТРК и требовала политизации тем его передач, ведущий комментировать отказался. «Я всегда считал, что в любви и нелюбви надо быть последовательным. Для меня непривычно менять свой набор убеждений как по мановению волшебной палочки. На этом я закончу историю», – сказал он «Коммерсанту». По его словам, если бы он был продюсером, он добавил бы в шоу «Пусть говорят» больше общественно-политических тем. Он добавил, что дело не в деньгах: «Если бы вопрос стоял про деньги, то я девять лет назад ушел бы с Натальей Петровной Никоновой». Сейчас на «России 1», по его словам, он будет зарабатывать сопоставимо с финансовыми условиями, что были на «Первом».

Доля программы «Пусть говорят», по словам Малахова снижалась пропорционально снижению доли «Первого канала», который потерял лидирующее положение. «При этом в целом цифры «Пусть говорят» были более чем на 20% выше средней доли канала», – добавил он. По его словам, он предлагал обсуждать в прямом эфире темы, которые ему казались важными, например, полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого при обыске, как сообщалось, нашли 9 млрд руб. Также он предлагал сделать программу про отъезд на Украину экс-депутата Госдумы певицы Марии Максаковой. Ему ответили, что это не его темы.

Про работу на «Первом канале» Малахов рассказал, что, уже став популярным телеведущим, он продолжал работать с теми же людьми, которые относились к нему «как к сыну полка», тогда как ведущие с меньшим опытом работы уже вели свои проекты. «Это как в семейной жизни: сначала была любовь, потом это переросло в привычку, а в какой-то момент – это брак по расчету. Мой контракт с «Первым каналом» закончился 31 декабря 2016 г. и не продлевался – настолько все привыкли, что я здесь. Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе, а не отдает всю жизнь под козырек и смотрит по-щенячьи в глаза меняющимся за это время людям. Закончился телесезон, я решил, что нужно закрыть эту дверь и попробовать себя в новом качестве в новом месте», – объяснил он.