Гендиректор Amazon Studios отстранен после обвинений в сексуальных домогательствах

Телевизионная и кинокомпания Amazon Studios отстранила гендиректора Роя Прайса после того, как один из продюсеров Айса Хакетт обвинила Прайса в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Reuters. В компании уточнили, что Прайс отправлен в отпуск на время разбирательства, а обязанности будет временно исполнять один из директоров компании Альберт Чен. Хакетт подчеркнула, что рассказать об этом случае ее побудил скандал вокруг Харви Вайнштейна.

6 октября The New York Times опубликовала статью, в который приводились показания, по большей части анонимные, о сексуальных домогательствах Вайнштейна к своим сотрудницам и актрисам. Актриса Люсия Эванс ранее рассказала The New Yorker, что в 2004 г. Вайнштейн принудил ее к оральному сексу. Из материала газеты можно сделать вывод, что продюсер на протяжении более чем трех десятков лет неподобающе вел себя, обещая женщинам карьеру в Голливуде в обмен на секс.

После выхода статьи о сексуальных домогательствах со стороны продюсера рассказали многие актрисы, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и Леа Сейду.