Бизнес просит оставить в России только отечественную криптовалюту

Бизнес-сообщество просит разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты на законодательном уровне. Об этом говорится в письмах Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

В обращении говорится, что «в условиях глобального противостояния со стороны конкурентов на геополитической арене выпуск и обращение иностранной криптовалюты на территории Российской Федерации может повлечь необратимые негативные последствия как в области экономического развития нашего государства, так и его политической стабильности».

Президент ассоциации Рахман Янсуков подчеркнул, что анонимные операции с использованием иностранных валют могут преследовать неясные цели и стать источником финансирования теневой экономики.

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России. О законе для криптовалют заговорили уже давно, но конкретики пока нет. В начале сентября на Московском финансовом форуме Силуанов обещал подготовить закон до конца года. Также над регулированием задумался ЦБ, а еще этим вопросом занимается рабочая группа в Госдуме.