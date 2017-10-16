Минкомсвязи оценило затраты операторов на пакет Яровой в десятки миллиардов рублей

Минкомсвязи в октябре внесет в правительство поправки, регулирующие внедрение положений пакета законов Яровой и уточняющие затраты операторов связи на его выполнение. Как сообщил ТАСС руководитель ведомства Николай Никифоров, документ уже подготовлен и после окончательного обсуждения решение будет принято на площадке правительства.

В проекте будут предложены параметры хранения информации и расчет затрат операторов связи на выполнение этих требований. «Сегодня речь идет о десятках миллиардов рублей в расчете на одного оператора. Это не триллион, не сотни миллиардов рублей, а десятки. На этапе старта это может быть чуть больше, но в целом даже в трехлетней перспективе это менее сотни миллиардов рублей на одного оператора в год», – сказал министр.

По его словам, в части затрат операторов в документах прописан диапазон: при различных объемах информации к хранению будут требоваться разные затраты. «Нам нужно правильно вместе с коллегами из ФСБ эту точку определить», – сказал он. В отношении мелких операторов министр отметил, что «есть модель, определенная ФСБ, которая с каждым оператором в регионах предполагает свою дорожную карту».

Ранее Никифоров выступал за поэтапное внедрение закона Яровой, но без переноса срока его вступления в силу. Поэтапность он предлагал ввести по регионам, по типам операторов связи, по составу хранения данных или признакам. Внедрение требований закона одновременно затруднительно, так как в России очень большая сеть связи, говорил он.

В начале 2017 г. договорилось с силовыми структурами снизить в 10 раз объем трафика за счет отказа от хранения избыточной информации. По мнению Минкомсвязи, к избыточной информации относятся интернет- видео, IP-TV, торренты и ряд других, очень тяжелых для хранения информационных ресурсов. Коррекция антитеррористического пакета сократит расходы на его исполнение в 50 раз, объясняло тогда министерство. По его оценке, без доработки закона - при обязательном сохранении всего трафика - затраты на его исполнение могли составить до 5 трлн руб.