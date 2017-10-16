Дуров назвал требования ФСБ к Telegram противоречащими Конституции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал требования ФСБ о предоставлении данных о переписке пользователей противоречащими Конституции.

В понедельник Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ передавать ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей.

Дуров у себя на странице «В контакте» отметил, что требования ФСБ нереализуемы технически и, кроме того, противоречат 23-й статье Конституции РФ: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».

Он назвал стремление ФСБ получить доступ к личной переписке «попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан». По словам Дурова, решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, «пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России – ее Конституцией».