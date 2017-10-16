Суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

Мессенджер должен будет выплатить штраф в размере 800 000 руб., в случае, если мессенджер не выплатит штраф в отведенное законом время, то с него будут взыскивать штраф в двойном размере. Dado Ruvic / Reuters

Мещанский районный суд принял решение оштрафовать Telegram Messenger LLP на 800 000 руб. за отказ предоставить данные ФСБ. Судья признала компанию виновной в совершении административного правонарушения. Если мессенджер не выплатит штраф в отведенное законом время, то с него будут взыскивать штраф в двойном размере.

ФСБ направила уведомление мессенджеру о том, что он должен выполнить требования закона и предоставить ключи шифрования 14 июля, говорится в протоколе, который ранее опубликовал основатель Telegram Павел Дуров. Компания должна была выполнить эти требования в течение пяти дней. По состоянию на конец августа это требование так и не было выполнено, говорится в документе. ФСБ запрашивала данные о шести номерах, уточнила судья.

Дуров отмечал, что не стал выдавать ключи. В уведомлении, которое он получил 31 августа, говорится, что из-за отказа предоставлять данные ФСБ должна составить протокол об административном правонарушении, и служба предложила представителю мессенджера приехать в приемную ФСБ 14 сентября, чтобы составить при нем протокол. Как следует из самого протокола (его копию Дуров также выложил у себя на странице), представители мессенджера не пришли в ФСБ.

Предоставить ключи шифрования по запросу служб безопасности Telegram обязан по закону «Об информации», в частности, после того как мессенджер включили в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), за отказ предоставлять ключи шифрования ФСБ организаторам распространения информации грозит штраф до 1 млн руб.

В июне две недели Роскомнадзор пытался добиться от Дурова регистрации Telegram в реестре организаторов распространения информации: попавшие в этот реестр должны, например, передавать информацию о пользователях правоохранительным органам. Дуров долго не соглашался, ссылаясь на право людей на конфиденциальность. Но Роскомнадзор настаивал, что данные о переписке и пользователях в рамках этого реестра запрашиваться не будут. В результате Дуров согласился предоставить данные из открытых источников о Telegram и его включили в реестр и не стали блокировать. Но уже тогда собеседники «Ведомостей» в госкомпаниях, а также чиновники говорили, что на этом «вопрос Telegram» не будет закрыт: мессенджер могут заблокировать за неисполнение любых других требований, например Генпрокуратуры.

В России у Telegram уже около 10 млн пользователей, написал Дуров. «Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам».

С июля 2018 г., когда пакет Яровой полностью вступит в силу, мессенджеры обязаны будут предоставлять по запросу ФСБ данные о пользователях, их переписку и сообщения голосовых вызовов.

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